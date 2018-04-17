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VAR uyardı, hakem futbolcuları soyunma odasından çıkardı

Almanya Bundesliga'da dün oynanan Mainz 05-Freiburg mücadelesine Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Hakem soyunma odasına giden futbolcuları çağırarak penaltı kullandırdı.

VAR uyardı, hakem futbolcuları soyunma odasından çıkardı

17 Nisan 2018 10:21

Bundesliga'nın 30. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki ekipten Mainz 05 ve Freiburg karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın orta hakemi Guido Winkmann'ın düdüğü ile ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi denirken, hakemin kulağına VAR uyarısı geldi. Bu sırada Freiburg oyuncuları soyunma odasına girdi.

VAR sisteminin başında bulunan hakem Bibiana Steinhaus, orta hakeme Freiburg'lu futbolcu Marc Oliver Kempf'in düdükten önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirtti. Pozisyonu tekrar izleyen Winkmann ev sahibi ekip Mainz 05 lehine penaltı kararı verdi. Hakemin kararı üzerine soyunma odasına giden Freiburg'lu oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve penaltı atışı kullanıldı. Pablo De Blasis 45+7. dakikada penaltıyı gole çevirirken Mainz 05 ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip 79. dakikada Blasis'in ayağından bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Freiburg'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Mücadelenin ardından Mainz 05 puanını 30'a çıkardı ve 15. basamağa yükseldi. Aynı puanı bulunan Freiburg ise 16. sıraya geriledi.  

 

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