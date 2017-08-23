Vardar Teknik Direktöründen Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe ile Vardar takımı arasında yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçı öncesinde Makedon ekibinin teknik direktörü Cedomir Janevski ile oyuncu Dejan Blazevski basın toplantısı düzenledi. Janevski, karşılarında çok büyük bir rakip olduğunu belirterek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçı 2-0 kazansak da, yine de bizim için yarınki maç çok zor olacak. Yarın sıfırdan başlayacağız ve böyle düşünmeliyiz. Çünkü Fenerbahçe çok güçlü. Büyük tecrübesi var. Ateşli taraftar önünde oynayacağız. Oyuncularımın içlerinde pozitif enerji var ve yarın akşam tur için her şeylerini verecekler” dedi.

"Elmas hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim"

Tur şansları ve genç oyuncu Makedon Eljif Elmas ile ilgili soruya üzerine Vardar ekibinin teknik patronu, “2-0 çok önemli avantaj ancak tur değil, ama inanıyorum ki turu geçeceğiz. Bu skor yüksek avantaj ve pozitif anlamda bize yansımaktadır. Üsküp’teki gibi oynamalıyız. Elmas hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Vardar da duyduklarım, onun üstün bir yetenek olduğu” yanıtını verdi.

Dejan Blazevski: “Gol, bizim için avantaj ve gol atmak istiyoruz"

Vardar'ın deneyimli oyuncusu Dejan Blazevski ise, “İlk maç 2-0’lık galibiyetimizle sonuçlandı ve yarın çok güçlü bir mücadele olacak. Herhalde kalbimizi bırakmamız gerekiyor. İnanıyorum ki 2-0 önde olduğumuzu bilerek, bu farkı muhafaza ederek, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacağız. Gol, bizim için avantaj ve gol atmak istiyoruz. Bizim açımızdan en önemlisi bizim oyunumuzdur. Biz açık futbol oynuyoruz ve gol atmamız şart. İnanıyorum ki bu hedefe ulaşacağız ve böylece işimiz kolaylaşacak” diye konuştu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu