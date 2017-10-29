Vatan Caddesi’nde 29 Ekim coşkusu |Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Fatih’teki Vatan Caddesi’nde Resmi Geçit Töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kutlamalar kapsamında İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Musa Avsever üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın oluşturduğu karma bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.

Geçişte, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın karma birliği, sivil ve askeri okullarının geçişlerini yapması bekleniyor.

Öte yandan, Vatan Caddesi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Mehmet Altunışık

