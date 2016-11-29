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Vatandaş askerine böyle sahip çıktı

Tunceli’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar, gözyaşları içinde Denizli Asri Mezarlığına defnedildi. Yaşlı bir adamın şemsiyesiyle askeri yağmurdan koruması ise törene damga vurdu.

Vatandaş askerine böyle sahip çıktı

29 Kasım 2016 16:35

Denizlili 22 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar’ın cenazesi, Elazığ’da yapılan askeri törenin ardından uçakla Denizli’ye, daha sonra da helallik almak için babaevine getirildi. Evde, şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Ayşe Acar, "Oğlum gitme ne olur oğluşum, beni de koyun oraya ne olur" diye feryat etti. Şehidin kardeşi ve yakınları gözyaşları içinde tabutuna sarıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınmak üzere Yeni Delikçınar Camisini getirilen şehidi yağmura rağmen binlerce vatandaş gözyaşları içinde uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet Acar ayakta durmakta zorlanırken, kardeşi gözyaşları içinde abisinin tabutuna sarıldı.

Müftü Vekili Hasan Hüseyin Ortanca’nın kıldırdığı cenaze namazına Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11. Komando Tugayı Komutan Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çok sayıda askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Törende sık sık terör örgütünün aleyhinde sloganlar atıldı, şehit için dualar edildi.

Şehit Acar’ın cenazesi, Denizli Asri Mezarlığına defnedildi. Öte yandan yağmur altında bekleyen bir askere, yaşlı bir adamın kendi şemsiyeni vererek yağmurdan koruması ise dikkat çekti.


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