Vatandaşa 'Mobil' kolaylık

Mobil vezne,vergi tahsilat işlemini vatandaşın ayağına götürüyor, vatandaşlar artık vergi ödemelerini kolayca gerçekleştiriyorlar. İlçe sakinlerinin takdir ve memnuniyetini kazanan uygulama, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Mobil vezne nasıl çalışır?

Mobil Vezne uygulaması ile ödeme işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil numarası, vergi numarası veya TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor.

Sistemle günlük tahsilat işlemleri de kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi veri tabanına online olarak aktarılarak ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor. Mobil cihazlarla gerçekleştirilen tahsilatlar sadece kredi kartı ile yapılabiliyor.