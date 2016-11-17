Sanayide demirci ustası olarak çalışan İsmail Yıldız, çevresinde çok sayıda ekmeğin çöpe gittiğini görmesi üzerine bir proje geliştirdi. Yıldız, israf olan ekmeklerin 1 yıl boyunca saklanabileceği özel bir dolap yaptı. İçi sac, dışı kompozitten olan ve ortasında topraktan yapılmış bir malzemeyle oluşan dolap, 1 yıla kadar ekmeğin küflenmesini önleyerek ekmeğin israf olmasının önüne geçiyor.

"Amaç ekmeği çöpe atmamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve çok fazla ekmeğin israf olduğunu görmesi üzerine ekmek dolabı yaptığını ifade eden İsmail Yıldız, “Cumhurbaşkanımızın ekmek israfı ile ilgili açmış olduğu konuya bu şekilde bir ekmek konteyneri yaptık. Bunun içine atılan ekmeklerimiz hiç enerjiye ihtiyaç duymadan 6 ay, 1 yıl da kalsa küflenmiyor. Küflenmeyi engelledik. Şu anda çalışmamız var. Meyve için de küflendirmemek gibi. Bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Dolabın içi 300 adet ekmek alabiliyor. Belediyeler kendi bünyesi altında bunların içinden toplayarak hayvan barınaklarına, doğadaki hayvanlara bırakabilirler. Amaç ekmeği çöpe atmamak. Millet olarak nimete büyük bir saygımız var. Ekmek gönlümüzde ayrı bir yerde. O yüzden böyle bir şeyi düşünüp yaptık” dedi.

Ekmek dolabının özelliği hakkında bilgiler veren Yıldız, “Dışını kompozit panelle kapattık. İçini sac ile kapattık. Bunun ortasında topraktan yapılmış bir malzememiz var. 400 litre suyu buradan emip içine vermiyor. Dışarıyla bağlantısını kesmiyor. Nefes alıp verme özelliğine sahip. Bunun içene atılan unlu mamuller hiç bir şekilde küflenmiyor” şeklinde konuştu.

FADİME VURGUN