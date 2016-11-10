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Vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci yıl dönümünde vatandaşlar, Anıtkabir’i gecenin ilerleyen saatlerine kadar boş bırakmadı.

Vatandaşlar Anıtkabire akın etti

10 Kasım 2016 23:38
Vatandaşlar Anıtkabir’e akın etti - Tıkla İzle

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Resmi Tören’in ardından kapılarını halka açan Anıtkabir, gün boyu vatandaşların akınına uğradı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Anıtkabir’i boş bırakmayan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla İstiklal Marşı’nı okudu ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganını attı.

Polis ekiplerinin Anıtkabir’de aldığı güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Anıtkabir girişinde x-ray cihazlarından geçen vatandaşlar, tek tek aranarak Anıtkabir’e alındı. Ailecek Atatürk’ü ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Yanlarında getirdikleri çiçekleri Atatürk’ün mozolesine bırakan vatandaşlar, Atatürk’ün ruhu için dualar okudu ve hatıra fotoğrafları çekindi. Gün boyu Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşları ağırlayan Anıtkabir, saat 22.00’de ziyarete kapandı.

Etiketler: anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk


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