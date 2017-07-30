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Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı

Saadet Partisi'nin öncülüğünde Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen “Büyük Kudüs” mitingine dakikalar kala vatandaşlar alana gelmeye başladı. Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı

30 Temmuz 2017 16:42
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı - Tıkla İzle

Saadet Partisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve birçok sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği “Büyük Kudüs” mitingine dakikalar kala vatandaşlar alana gelmeye başladı. Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen mitinge İstanbul ve komşu illerden çok sayıda vatandaş katılıyor. Mitinge gelen vatandaşlara etkinlik alnında Türkiye ve Filistin bayrağı hediye ediliyor. Bunun yanında vatandaşlara su ikramında da bulunuluyor.
Öte yandan, emniyet ekipleri ise miting alanında ve girişinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına giren bütün vatandaşlar aranarak alana alınıyor. Mitinge yüksek katılım olması beklenirken, vatandaşlar alana gelmeye devam ediyor.
 

Mehmet Altunışık
 


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