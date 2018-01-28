Vatandaşlar hafta sonunda Uludağ'a akın etti

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ sömestr ve hafta sonu tatili nedeniyle günübirlikçi tatilcilerin akınına uğradı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın dinmesini fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etti. Kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı tatil merkezinde gün içerisinde hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında eksi 16, en yüksek sıfırın altında eksi 7 olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde dönüş yapmak isteyen günübirlikçiler teleferik gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride yer kalmayınca kuyruk 2. oteller bölgesinde bulunan otellere kadar uzadı.

Serkan Akkuş