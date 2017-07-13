Vatandaşlardan İHA’nın '15 Temmuz'a tanıklık' sergisine yoğun ilgi

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan salonda düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İdari İşler Koordinatörü Bilal Koç, İlke Haber Ajansı (İLKHA) Genel Müdürü Mahmut İrtem, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Özel, Çermik Belediye Başkanı Şehmuz Karamehmetoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mürsel Kikizade, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Ahmet Akyıl, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çektiği en güzel 65 karenin bulunduğu sergiye Diyarbakırlılar da yoğun ilgi gösterdi. AK parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, fotoğraf sergisi için İHA’ya teşekkür ettiğini söyledi. Akar, “O gün alçak FETÖ darbe teşebbüsünü bütün çıplaklığıyla, yanlığı ile fotoğraflamış İHA’daki başarılı fotoğrafçı arkadaşlar. Bugün, bir sene sonra burada tekrar o günü hatırladık. İHA’ya bu hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum. Neticede alçak darbe girişimini bizden sonraki nesillere de aktarmamız öğretmemiz lazım ki bir daha kimse buna teşebbüs etmesin. Bir milletin nasıl şanlı bir şekilde ayağa kalktığını tanklara, toplara, uçaklara karşı direndiğini ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını, milli iradeye nasıl sahip çıktığını bu coğrafyanın işgal hareketine karşı göğsünü nasıl siper ettiğini yarın ki nesillerin de bilmesi lazım. Bu anlamda sergi çok önemlidir, çok duygulandım, hep beraber bir sene öncesine gittik. İnşallah Allah bir daha bu milleti 15 Temmuz direnişi gibi bir direnişe mecbur bırakmasın” dedi.

Fatma Öztürk Aydın isimli vatandaş ise, serginin çok mutluluk verici bir etkinlik olduğunu söyledi. Aydın, “İhlas Haber Ajansı’na bu etkinliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle bir sergide buluşmak, bir araya gelmek, bunları tekrar tekrar hatırlamak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Mukaddes Evsen de başta İHA Genel Müdürü Hamit Arvas olmak üzere etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, “Çok anlamlı bir sergi, ben izlerken gözlerim doldu, o geceyi yeniden yaşar gibi oldum” ifadelerinde bulundu.

İHA tarafından Sümerpark’ta açılan 15 Temmuz'a tanıklık sergisi 10 gün açık kalacak.

Aydın Yorat - Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık