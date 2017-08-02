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Vatandaşları 'hostes' ve 'pilot' yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı

İstanbul’da, kendini polis olarak tanıtıp devlet kurumlarında iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşları hostes ve pilot yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı

02 Ağustos 2017 15:26
Vatandaşları 'hostes' ve 'pilot' yapma vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan U.G. (29) adlı kişi, “devlet kurumlarında yakınım var” diyerek, ‘pilot’ ve ‘hostes’ yapmak vaadiyle çoğu kadın 25 kişiyi dolandırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, artan şikayetler üzerine harekete geçerek şüpheli U.G. hakkında çalışma başlattı. G.’nin sosyal medya hesabını inceleyen polis, şüphelinin sahte kimlik kullandığını ve polis olmadığını ortaya koydu. Dolandırıcının polisin daha önce de defalarca yakaladığı U.G. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin aynı yöntemle daha önce de “hostes” ve “pilot” olmak vaadiyle 25 kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Kendini Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sivil polis olarak tanıtan şüpheli, polisin düzenlediği operasyon ile Küçükcekemece'deki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Mağdurları işe sokacağı vaadiyle her birinden ortalama 25-30 bin lira alarak dolandıran U.G.’nin, poliste arama kaydı bulunduğu ve 10 ayrı suç dosyasının olduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sadık Kahraman

Etiketler: dolandırıcılık, hostes, Pilot


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