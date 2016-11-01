600 haneli Yelatan Köylüleri sakinleri su sorunlarının biran öne çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yelatan Köyü Muhtarı İrfan Aslan; "Suyumuz az geliyor yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli olduğunda aşağıdaki evlere su varıyor yukarıdaki evlere varmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Gurbetçi ve yaylacı vatandaşlarımız yoğun olduğu zaman köyde her zaman istedikleri zaman su alamıyorlar. Lavabo ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Su ihtiyaçlarının hiçbirini gideremiyorlar. Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum . Köylüme içme suyu istiyorum. Cünüp gezdirmenin de zülali var insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sorun çok basit çözülecek bir sorun’’ dedi.

Köy sakini; ‘’Abdest almakta güçlük çekiyoruz. Adamı atı yok arabası yok su getirecek durumu yok yaşlı ne yapacak bu adam abdest alamıyor haliyle".

Diğer bir köy sakini de; "Su yüzüne konu komşuyla da kötü oluyoruz. Bana gelse ona gelmez ona gelse bana gelmez" diye tepki gösterdi.