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Vatanlarından binlerce kilometre uzakta karne aldılar

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluk nedeniyle çeşitli zaman dilimlerinde Gümüşhane’ye gelen 7 ülkeden 76 mülteci ve sığınmacı öğrenci, il genelindeki 20 bin öğrenci gibi karnesini alarak ara tatile başladı.

Vatanlarından binlerce kilometre uzakta karne aldılar

19 Ocak 2018 09:56

Çoğunluğu Afganistan’dan olmak üzere çeşitli sebeplerle Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Suriye’den aileleriyle birlikte mülteci ve sığınmacı olarak geldikleri Gümüşhane’de normal hayatlarına devam eden öğrenciler, okulda Türkçe öğreniyor, diğer öğrencilerle birlikte tüm dersleri görüyor.

Kent merkezinde mülteci ve sığınmacı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Aysın Rafet Ataç ilkokulunda akranlarıyla birlikte anaokulundan başlayarak 4.sınıfa kadar eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı.
Okullarda arkadaşlarıyla oyunlar oynayan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılan öğrencilere karneleri İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun ve Okul Müdürü Köksal Ceylan tarafından verildi.

İlk olarak öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek hem öğretmenleriyle hem de sınıf arkadaşlarıyla sohbet ederek yabancı uyruklu öğrencilerin durumları hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, çocukların dönem sonu itibariyle uyum sağladıklarını, arkadaşları ile güzel dostluklar kurduklarını ve başarılı bir şekilde eğitim sürecini aldıklarını söyledi.

Gümüşhane genelinde yaklaşık 20 bin öğrencinin içerisinde Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak ve Suriye olmak üzere 7 farklı ülkeden 76 öğrencinin sistem içerisinde farklı okul türlerinde eğitim imkanı bulduğunu kaydeden Doğan, “Bu öğrencilerimiz ana sınıflarında, ana okullarında ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, Anadolu lisesi ve fen lisesinde başarılı bir şekilde eğitimlerini almaktadırlar. Bu çocuklarımızı yıl içerisinde sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin de içerisinde görmekteyiz ve başarılı bir şekilde bunun örneklerini de vermektedirler” dedi.

Gümüşhane’de 8 ay ile 5 yıl arasında yaşayan ailelerin çocuklarının okullarda olduğuna değinen Doğan, “Bu çocuklarımızın diğer öğrencilerimizden hiçbir farkı yok. Hatta fark edilmeyecek düzeyde Türkçeye hakim durumdalar. Okul idarecilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız çocuklarımızın uyum sürecine katkı sağlayacak her türlü etkinliği, her türlü kolaylığı sağlamış durumdalar. Emek veren tüm yönetici ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aysın Rafet Ataç ilkokulunda okuyan mülteci öğrenciler ise Gümüşhane’de eğitim almaktan dolayı mutlu olduklarını, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ve çeşitli oyunlar oynadıklarını, Türkiye'yi de çok sevdiklerini söyledi.
Karnelerini alan öğrenciler hemen notlarını kontrol ederken özellikle uzun süredir Gümüşhane’de yaşayan mülteci çocukların takdir aldıkları gözlendi. 

Recep Ergin
 

Etiketler: karne

 

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