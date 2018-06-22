Ve açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Fenerbahçe, Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, bugün PSV'ye veda eden Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, teknik direktör Phillip Cocu’nun takımdan ayrılarak, Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan Phillip Cocu’nun sarı-lacivertlilere transferi kesinleşti. Hollanda Eredivisie Ligi ekibi PSV Eindhoven’da görev yapan Cocu’nun kulübünden ayrılarak, Fenerbahçe’ye gittiği açıklandı. PSV resmi sosyal medya hesaplarından 47 yaşındaki teknik direktörün takımdan ayrılıp sarı-lacivertlilere transfer olduğu paylaşılan video ve yapılan açıklamayla duyuruldu. Hollanda temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beş sezon altı kupa. Phillip, öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder Fenerbahçe’de başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hollandalı teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Phillip Cocu: 'Fenerbahçe harika bir kulüp'

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, "Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Kanarya, son olarak Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'ın başında bulunan Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu, "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Cocu ile sözleşme imzalanmasının ardından, "1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk Futbolu’na hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Phillip Cocu, sarı-lacivertlilerle çalışmalara, takımın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

Cocu Fenerbahçe'ye kupalarla geliyor

Fenerbahçe, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 2013 yılında PSV Eindhoven'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, takımıyla birlikte son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşamış ve oynattığı hücum futboluyla da büyük beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu oldu. Futbolculuk kariyerinde AZ Alkmaar, PSV Eindhoven ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Cocu, Hollanda Milli Takımı ile de 101 maça çıkıp 10 gol atma başarısı göstermişti. Son olarak 2007 - 2008 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Jazira forması giyen Phillip Cocu, futbolculuk kariyerine burada nokta koydu.

Teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindehoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Cocu, bunun yanında Hollanda Milli Takımı'nda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. 47 yaşındaki teknik direktör, 2012 yılına kadar yürüttüğü bu görevlerinden ayrılarak 2012-2013 sezonunda PSV Eindehoven'ın alt yapı sorumlusu oldu. 2013 yılında ise Dick Advocaat'ın yerine PSV'nin başına geçen Cocu, burada büyük başarılara imza attı.

Hollanda ekibi ile son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli antrenör, akıllarda oynattığı hücum futboluyla yer edinmişti. Phillip Cocu'nun 4 Fransa Lig 1 şampiyonluğu, 2 Fransa Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 de Fransa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.