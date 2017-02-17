Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Çaykur Rizerspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar; 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, toplandığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor. Rize ise 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda aldığı 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

34. randevu

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 33 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda 23 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, Rize ise 5 kez rakibini mağlup etti. 5 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu mücadelelerde Galatasaray rakip fileleri 81 kez havalandırırken, kalesinde 30 gole de engel olamadı.

Tudor ilk maçına çıkıyor

Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray’ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkacak. Tudor, Kardemir Karabükspor ile Rizespor'a karşı 2 maça çıktı. 38 yaşındaki çalıştırıcı Karabük’te oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, deplasmandaki karşılaşmada ise 1-0 mağlup olmuştu.

Sneijder yok

Galatasaray’da sakatlığı devam eden Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, Rize deplasmanında risk edilmeyecek ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine saklanacak. Sakatlığı devam eden diğer oyunculardan Selçuk İnan ile Carole’un ise takımda yer alması bekleniyor.

Nigel de Jong sınırda

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'de daha önce 3 sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Rize deplasmanında sarı kart görmesi halinde ligin 22. Haftasında TT Arena’da oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray kafadan yiyor

Sarı-kırmızılıların bu sezon yediği gollerde ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 20 golün 12’sini kafa vuruşlarından yedi. En son TT Arena’da 2-1 mağlup olduğu Kayserispor karşılaşmasında 2 gol de kafa vuruşlarından geldi.

Derbi öncesi moral peşinde

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesiyle zirveye yakınlaşma şansı yakalayan Galatasaray, TT Arena’da Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak bu şansı geri tepti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde Rize deplasmanından 3 puanla dönüp, derbiye moralli çıkmak istiyor.

Mücadele 1 derecede

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında Rize’de oynanacak mücadele soğuk havada geçecek. Rize’de son günlerde devam eden kar yağışının maç saatinde yağmaması beleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre mücadelenin oynanacağı saatte hava sıcaklığının 1 derece olması bekleniyor.

Düdük Özkahya’da

İki takım arasındaki karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Hakan Yemişken yapacak.

Oğuzhan Ort