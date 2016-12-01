Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Veliler “Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri” ile bilinçleniyor!

Veliler “Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri” ile bilinçleniyor!

Teknolojiyi doğru kullanan nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları, öğrencilerle birlikte velilerin eğitimini de önemsiyor ve yeni dönemde Türkiye’nin dört bir yanında Çocuğum ve Teknoloji Semimerleri'ni hayata geçiriyor.

Veliler “Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri” ile bilinçleniyor!

01 Aralık 2016 13:43

Öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanabilmesi için ebeveynlerin takibinin önem taşımasından hareketle velileri bilgilendirmek için Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi danışmanlığında Uğur Okulları Kartal ve Yalova Kampüsü’nde başlayan Reçete: Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri , Ünye, Antalya, Ankara ve İzmir illerinde devam edecek.

ÇOCUĞUNUZ DİJİTAL BAĞIMLI OLABİLİR Mİ?

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur velilere, teknolojiyle yakın ilişkide olan çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği anlattı.
Zengin sunum ve hikayeler eşliğinde velileri bilgilendirecek olan Samur, seminerin faydalarıyla ilgili şöyle konuştu: “Reçete: Çocuğum ve Teknoloji semineriyle öncelikle velileri çocuklarının ve kendilerinin teknoloji kullanımları konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Veliler, bu seminer ile birlikte genel anlamda teknoloji, spesifik olarak ise; televizyon, telefon, tablet, bilgisayar, internet, sosyal medya, oyun gibi konularda veliler yararları ve zararları konusunda bilinçlendirilmektedir. Dijital bağımlılık bu noktada en çok değinilen konulardan biri olmaktadır. Velilere çocuklarının bağımlı olup olmadıklarını anlayabilecekleri örnekler sunulmakla birlikte, eğilimi olan çocuklara yönelik ne gibi çözümler yapılabileceği paylaşılmaktadır. Bununla birlikte çocukların internette gezinirken dikkat etmesi gereken hususlar, kişisel bilgilerin paylaşımı, pedofili konusu ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ya da karşılaşmak istemediklerinde ne gibi önlemler alınması gerektiğini de anlatmaktayız. Son olarak ise velilere yararlı internet siteleri ve yararlı oyunlarla ilgili bilgiler vermekteyiz. Ek olarak velilerle işin hukuksal boyutları da ele alınmaktadır.

“YASAKLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Velilerin hızla gelişen teknolojiyi takip etmekte zorlandığı için ne yapacaklarını bilemediklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur, yasaklamanın ve ortadan kaldırmanın çözüm olmayacağını belirtiyor. Velilerin yasaklamak yerine sınırlandırmasının ve net kuralar koymasının daha önemli olduğunu söyleyen Samur “Çocuk hangi teknolojik aracı kullanırsa kullansın, ebeveynlerin teknolojik aracın özelliklerini değil; içerisinde çocuğunun ne yaptığını biliyor olması ve bu konuda yönlendirici olması daha önemlidir” dedi.

Veliler için büyük önem taşıyan seminerler 18 Aralık’ta Ünye – Fatsa Kampüsü’nde; 8 Ocak’ta Antalya Konyaaltı ve Muratpaşa Kampüsü’nde; 15 Ocak’ta ise Ankara Yaşamkent Kampüsü’nde saat 12.00-14.00 arasında yapılmaya devam edecek.
 

Etiketler: aile, seminer, uğur okulları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç