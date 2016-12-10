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Veliler okul çevresinde uyuşturucu ve alkol içenlere karşı yürüdü

Bursa’da veliler, okul yanındaki parkta alkol ve uyuşturucu içilmesine karşı yürüdü. Yürüyüş sırasında bir şahsın ‘kova’ tabir edilen uyuşturucu içme teçhizatı hazırladığı görüldü.

Veliler okul çevresinde uyuşturucu ve alkol içenlere karşı yürüdü

10 Aralık 2016 09:24
Veliler okul çevresinde uyuşturucu ve alkol içenlere karşı yürüdü - Tıkla İzle

Hürriyet semtindeki Ziraat Parkı’nda toplanan veliler ve öğrenciler uyuşturucuya karşı yürüdü. Hüseyin Karabacak İlköğretim Okulu yanında bulunan parkta alkol alan ve uyuşturucu içen şahısların öğrencilere karşı uygunsuz davranışta bulunduğunu belirten veliler, ellerinde pankartlarla okul önünden parka kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş sırasında parkta bir şahsın uyuşturucu içmek için ‘kova’ tabir edilen uyuşturucu teçhizatı hazırladığı görüldü. Çocukların parkta alkol ve uyuşturucu içilmesinden etkilendiğini dile getiren veliler, “Alkole hayır”, "Uyuşturucuya hayır“ sloganları atarak yürüdü.

Parkta basın açıklaması yapan öğrenci annesi Münevver Kireşçiler, ”Çocuklarımız taciz ediliyor. Okul çevresinde 100 metreye kadar alkol satılmaması gerektiğini herkes biliyor. Alkol alan kişilerin burada uygunsuz tavırları var. Biz bunları istemiyoruz. Burasının bir aile parkı olmasını arzu ediyoruz. Anne olarak içimiz yanmasın. Çocuklarımızı okula gönderirken hep tedirgin oluyoruz. Başına bir şey gelir mi diye endişe ediyoruz. Yetkililer sesimizi duysun” şeklinde konuştu.

Etiketler: Hürriyet, Münevver Kireşçiler, Ziraat Parkı


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