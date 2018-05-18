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Venezuela Devlet Başkanı Maduro ‘Diriliş’ hayranı çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranı çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş hayranı çıktı

18 Mayıs 2018 12:46

6 kıtada, 120 ülkede dijitel kanallar ve netfliks word üzerinden takip edilen ve TRT ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin başarısı sınırları aşmaya devam ediyor. Şili, Bolivya, ABD ve Venezuelada da yayinlanan dizinin en büyük hayranlarından biri de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

"HAYRANLIKLA TAKİP EDİYORMUŞ"

Dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından Maduro'nun kayı bayrağı ve börk şapkası taktığı fotoğrafları paylşarak altına şu notu düştü: "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" 

Bu paylaşım dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ayrıca dizinin hayranları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Katar, Kuvvet ve Bahreyn Kralları, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyevgibi çok sayıda devlet başkanı bulunuyor.

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, Nicolas Maduro

 

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