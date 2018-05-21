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Venezuela’da seçimleri Maduro kazandı

Venezuela’da devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 68’sini alan iktidardaki Nicolas Maduro kazandı.

Venezuelada seçimleri Maduro kazandı

21 Mayıs 2018 11:35

Venezuela’da seçmen dün 6 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Lucena, seçimlere yüzde 46’nın üzerinde katılımın sağlandığını ve seçimde 8.3 milyon kişinin oy kullandığını açıkladı. Seçimlerde oyların yüzde 68’ini alan Nicolas Maduro, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden devlet başkanı seçildi. 

Muhalif lider Henri Falcon ise 1,8 milyon seçmenden oy alarak oyların yüzde 21’ini kazandı. Falcon seçimlerde usulsüzlük yaşandığını iddia ederek, Ekim’de yeni bir seçim yapılması için çağrıda bulundu. Maduro, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kazanan barış ve demokrasidir” dedi.  

Etiketler: maduro, venezuela

 

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