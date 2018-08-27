Vergi borcu yapılandırma için süre uzatıldı! 2018 Vergi borcu nereye nasıl ödenir internetten başvuru

Vergi borcu yapılandırma için tanınan süre uzatıldı. E Devlet üzerinden borç sorgulaması yapan vatandaşlar Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlıklarına müracaat ederek vergi borçlarını yapılandırabiliyor. Borcunu yapılandıran vatandaşları bu borçlarından gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek ve böylece vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi borcu yapılandırma son tarihini açıkladı. Peki vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek? İşte, 2018 Vergi borcu yapılandırma internetten başvuru ve vergi borcu yapılandırmanızı yapabileceğiniz interaktif vergi dairesi linki haberimizin devamında...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON DAKİKA!

Vergi borcu yapılandırmada süre uzatıldı... Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada vergi dairelerinin bugün saat 23:59'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Temmuz ayının sonunda yapılandırma için vatandaşlara tanınan süre tamamlanacak ve bu nedenle borçlarını yapılandıracakların kalan süreyi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Vergi borcu yapılandırma ile emlak ve çevre temizlik vergisi dışında kalan tüm vergi borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek. Ancak yapılandırma için hükümet tarafından belirlenmiş bir tarih var. İşte, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek sorusunun yanıtı ve sorgulama ekranı ekranı haberimizin devamında...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SON TARİH AÇIKLANDI

Vergi borçlarının yapılandırılması için hükümet bir tarih belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre; “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” Yani önümüzdeki Salı günü mesai bitimine kadar yapılandırma için başvurmanız gerekiyor.

2018 Vergi borcu yapılandırma internetten başvuru, sorgulama ekranını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA VE ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ



SMS İLE BORÇ SORGULAMA

Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

VERGİ BORCU İÇİN NEREYE ÖDEME YAPILIR?

Vergi borcu olanlar internetten vergi borcu ödeme nereye yapılır sorusunun yanıtını arıyor. Vergi dairelerine vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu kanun ile:

– 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

– Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

– Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

– Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

– Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

– İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

– Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

– Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

– İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

– Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

– Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

– Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

– Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

– Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMADA ÖDEMELER VE TAKSİTLER NASIL OLACAK?

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

VERGİ AFFINDA SON GÜNLERE GİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununda son günlere girildiğini belirterek, vatandaşların fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. 18 mayısta başlayan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu, devlete borcu olan vatandaş için önemli fırsatlar ortaya çıkardı. Buna göre isteyen vatandaşlar SGK, vergi ve trafik cezaları borçlarını hem 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde yapılandırabilecek hem de peşin olarak ödeyip cazip imkanlardan faydalanabilecek. Konu ile ilgili bilgi veren SGK Diyarbakır İl Müdürü Merttir, uygulamayla idari para cezası asıllarının yüzde 50'sinin silineceğini kalan yüzde 50 üzerinden Yİ-ÜFE’nin hesaplanacağını söyledi. Merttir, “Hesaplanacak prim borçlarının ana parası ile Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçiliyor. 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçiliyor. İlk taksit veya peşin ödeme Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Yapılandırma yapıldıktan sonra borcu yoktur yazısı alınarak ihalelere girilebilir. Teşvik kanunlarından yararlanılarak indirimli prim ödeme imkanı doğacaktır. İcra, haciz ve ödeme emri gibi cebri tahsil yollarından kurtulma imkanı olacaktır. Yapılan ödemeler nispetinde daha önceki hacizlerin kaldırılması imkanı olacaktır. Desteklerden yararlanma imkanı olacaktır” dedi. 18 Mayıs'ta başlayan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamındaki başvurular, 31 temmuzda sona erecek.