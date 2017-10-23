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Vergi Kanunlarını içeren Kanun Tasarısı kabul edildi

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Vergi Kanunlarını içeren Kanun Tasarısı kabul edildi

23 Ekim 2017 17:15

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Merkez Bankası Denetleme Kurulu raporu ile değişiklik yapılması öngörülüyordu, bu değişikliği öngören madde tasarı metninden çıkarıldı.

Gelir Vergisi Kanunu değişiklik teklif edilmiş ama değişiklik yapılmadı. Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak. Özel iletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirlenecek.
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi'nden muaf tutulacak.

Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılıyor. Asgari ücret bin 404 TL'nin altına düşmeyecek düzenleme yapılacak.

FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak. İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edecek. İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yetki verilecek.

Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek. Yaz saati uygulaması getiriliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin 10 yıl intifa Hakkı elde etmesine yönelik 30 yıl olarak değiştirilmesi görüşülmeden Kanun Tasarı metninden çıkarıldı.  

Ahmet Umur Öztürk

 

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