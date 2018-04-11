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Vestel’e Red Dot’tan iki ödül

Vestel Elektronik, dünyada tasarımın Oscar’ı olarak kabul edilen Red Dot Product Design Award’dan iki ödül kazandı. TV ve Ev Eğlencesi kategorisinde Borderless TV ve uzaktan kumanda ile ödül kazanan Vestel Elektronik, tasarımlardaki başarılarına yenilerini ekledi.

Vestele Red Dottan iki ödül

11 Nisan 2018 10:51

Türkiye’nin teknoloji devlerinden Vestel Elektronik, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarının başında gelen Red Dot Product Design Award’dan (Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü) iki ödül aldı. Vestel’in Borderless TV 65560 ve ERA RC43135 uzaktan kumandası ‘TV & Home Entertainment’ (TV ve Ev eğlencesi) kategorisinde ödül aldı.

Red Dot Tasarım Ödülleri

Tarihi 1955’e dayanan Red Dot Tasarım Ödülleri uluslararası kapsamda iyi tasarım için bir kalite işareti olarak kabul görüyor. Dünyanın önde gelen markalarına ait ürün tasarımı, iletişim tasarımı projeleri, ambalaj tasarımı ve konsept projeleri değerlendiren yarışma, güncel trendlere de ışık tutuyor. Vestel Elektronik’in iki ürünle ödül kazandığı bu yılki yarışmada 59 ülkeden, 48 kategoride gelen ürün tasarımı başvuruları bağımsız ve uluslararası jüri üyelerince değerlendirildi, en yüksek tasarım kalitesi ve inovasyon derecesine sahip ürünler ödüllendirildi. Ödüller 9 Temmuz 2018 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.  

 

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