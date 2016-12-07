TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 2017 Merkezi Yönetim bütçeleri ile 2017 yılı kesin hesapları üzerine görüşmeler yapıldı.

Kaynak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe üzerine konuştu. Kaynak, El Bab’da şehit olan askere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Kaynak, insan hakları alanındaki eleştirilere cevap vererek, “AK Parti kuruluşunda insan hakları alanına yer vermiştir. Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik Kurumu idari ve mali özerkliğe sahiptir ve bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Görev alanına giren konularda, hiçbir organ, makam, kurum, merci, kişi kuruma emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçildiğini hatırlatan Kaynak, “Fransa’da kamu başdenetçisi Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır, üyeler kamu başdenetçisi tarafından seçilmektedir. İngiltere’de kurul ve başkanı Devlet Bakanı tarafından seçilmektedir. Hollanda’da Adalet ve Güvenlik Bakanı’nın teklifi ve kraliyetin onayı ile hayat kazanmaktadır. Almanya’da iki üyesi Federal Meclis tarafından, diğer üyeler kurulu finanse eden bakanlıklar; Adalet, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından seçilmektedir” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin işkenceye sıfır tolerans verdiğini ifade eden Kaynak, “Türkiye Olağanüstü Hal rejimine rağmen, hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komisyonu’nun denetimine kendisini açmıştır. 15 Temmuz’dan sonra bu heyetler ülkemizi ziyaret etmişler, bu ziyaretler esnasında cezaevi ziyaretleri gerçekleştirmişlerdir. Suçlu, terörist olabilir ama insan onuru her şeyin üstündedir. 2010 yılında yapılan değişiklikle askeri yargının alanı daraltılmıştır. Temel haklara ilişkin uluslar arası anlaşmaların iç hukuka üstünlüğü 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla beraber Anayasamıza girmiştir, bilgi edinme hakkı, toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasını genişletilmesi bu dönemde hayata geçmiştir” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

