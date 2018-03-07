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Vicdan Konvoyu’na Tokat’tan destek

Tokat’tan çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı 40 kadın, Türkiye’nin 81 ilinden Hatay’a doğru yola çıkan Vicdan Konvoyu’na katılmak üzere yola çıktı.

Vicdan Konvoyuna Tokattan destek

07 Mart 2018 23:38

Suriye'de, Esed rejimi tarafından hukuksuz bir şekilde hapishanelerde tutularak işkenceye uğrayan 6 bin 736 kadının sesini duyurmak amacıyla düzenlenen ‘Vicdan Konvoyu’na destek vermek isteyen Tokatlı kadınlar, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören sonrasında Hatay’a uğurlandı. Düzenlenen uğurlama merasimine İHH, Eğitim Bir-Sen, Tokat Kadın Platformu ile birlikte çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı kadınlar ve aileleri katıldı.

Tokat’ı temsilen Vicdan Konvoyu’na katılan 40 gönüllü kadın adına konuşan İHH Tokat Kadın Kolları Temsilcisi Arzu Çağlar, düzenlenen etkinliğe 55 ülkenin destek verdiğini, Türkiye’nin 81 ilinden de konvoy için otobüslerin yola çıktığını söyledi. Çağlar, Vicdan Konvoyu’nu; “55 ülkeden, 81 ilden katılan, Suriye’deki işkence gören 6 bin 736 tane kadının sesini duyurmak adına, dünyanın dikkatini çekmek üzere yola çıkmış olan kadınların bir insanlık hareketi” olarak tanımladı. Çağlar yaptığı açıklamada, “Dünya kadınlar günü olması sebebiyle, dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Ezilmiş kadınların, tecavüze uğramış, işkence gören kadınların sesini duyurmak için ve özgürlüklerine kavuşmaları için ‘Bir Dünya Kadın’ oraya doğru yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.
Yanlarında götürdükleri yemenileri yapılacak basın açıklaması sonrasında tellere bağlayacaklarını söyleyen kadınlar bu konvoyun adıyla özdeş olan bir vicdan konvoyu olduğuna vurgu yaptı. Açıklamanın ardından Tokatlı 40 kadın dualarla Hatay’a uğurlandı.  

 

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