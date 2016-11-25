Batman Çarşı Mahallesi 726. Sokak'ta Ahmet Taş isimli bir vatandaş eve giderken yol kenarında bir aracın altında battaniye gördü. Araca yaklaşan Taş, ağlama sesini duyunca battaniyeyi açtı. Battaniyenin içinde bebeği gören Taş, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bebeği alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak şekerli su ile karnını doyurdu.

Öte yandan, bebeği aracın altına bırakan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının kucağındaki bebeği aracın altına bırakmadan önce biraz beklediği ve etrafı biraz izledikten sonra bebeği bırakıp uzaklaştığı görünüyor. Kısa süre sonra bir vatandaş bebeği fark ederek polisi arıyor. Polis güvenlik kamerasına yakalanan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Mehmet Şükrü Yıldırım

