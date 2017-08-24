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Vicdansız cami hırsızı kameraya böyle yakalandı

Bursa'da bir camiden yeraltı ısıtma sistemi kablolarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. 5 bin lira değerinde kablosu çalınan cami cemaati ise büyük şok yaşıyor.

Vicdansız cami hırsızı kameraya böyle yakalandı

24 Ağustos 2017 09:49
Vicdansız cami hırsızı kameraya böyle yakalandı - Tıkla İzle

Olay merkez Yıldırım İlçesi’nde meydana geldi. Sabah namazından sonra saat 07.00 sıralarında camiye gelen hırsız önce içeride gezerek etrafı kontrol etti. Hırsız, bütün şartelleri indirip kameraları devre dışı bırakmak istedi. Daha sonra kapalı olan camı levye ile kırarak caminin içine giren hırsız halı altındaki ısıtma sistemin kablolarını almak için halıları teker teker kaldırarak kabloları kesti. Camide 45 dakika kalan hırsız kabloları toplayıp kayıplara karıştı. 

Öğle namazı vaktinde kabloların kesildiğini gören cami imamı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler soruşturma başlatıp, kameradaki görüntüleri incelemeye aldı.

Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

Mahallede ikamet eden Hüseyin Kaşın, “Sabah saat 7 sıralarında camiye geliyor. Etrafı gözetliyor. Kimsenin olmadığını görünce camı levye ile açıp içeri giriyor. Halıların altında bulunan kabloları da kesiyor. Yaklaşık 45 dakika caminin içerisinde geziyor. Bir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya camiden çıkıp gidiyor. Camideki hırsızlık herkesi şok etti" dedi.  

Serkan Akkuş

Etiketler: cami hırsızları


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