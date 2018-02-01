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Vicdansız hırsız yardım paralarını çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinin en eski ibadethanelerinden Yeşil Cami bahçesinde bulunan dernek lokaline giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yardım paralarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Vicdansız hırsız yardım paralarını çaldı

01 Şubat 2018 19:56
Vicdansız hırsız yardım paralarını çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Yeşil Cami’nin bahçesinde bulunan Yeşil Cami Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği lokaline gece geç saatlerde pencereden giren hırsız, caminin doğalgaz ve elektrik borcunu ödemek için toplanan yaklaşık 2 bin lirayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, hırsız dernek lokali önünde önce etrafı kolaçan ediyor. Lokalin kapısını zorlayan hırsız, kapıyı açmayı beceremeyince pencereye yöneliyor. Kısa sürede pencereyi açan hırsız, pencereden lokalin içine giriyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca içerideki dolap ve çekmeceleri kurcalayan hırsız, cami cemaatinden toplanan yaklaşık 2 bin liralık yardım parasını aldıktan sonra yine pencereden çıkarak uzaklaşıyor.

Daha önce iki kere soyuldu

Sabah dernek lokaline gelen Yeşil Cami Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Metin Deniz, hırsızlık olayını fark ederek, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Deniz, daha önce de cami bahçesinde bulunan çay ocağının iki kez soyulduğunu belirtti.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Belirtilen yere gelen Emniyet ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Olay Yeri İnceleme ekibi de lokal içerisinde parmak izi çalışması yaparak, hırsızın yakalanması için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. 

Salih Bakıcı

 

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