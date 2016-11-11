Diğer
Kategoriler

Vicdansızlığın böylesi

Gaziosmanpaşa'da 2 gün önce bir apartman dairesine giren hırsız, zihinsel ve bedensel engelli çocuğun aracını çaldı.

Vicdansızlığın böylesi

11 Kasım 2016 11:44
Vicdansızlığın böylesi - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa'da 2 gün önce meydana gelen olayda bir apartman dairesine giren hırsız, engelli çocuğun aracını çaldı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 95 bedensel ve zihinsel engelli olan 13 yaşındaki Emre Kara'nın engelli aracı apartman dairesinin giriş katında duruyordu. 2 gün önce saat 15.30 sıralarında apartman dairesine giren bir hırsız, engelli çocuğun engelli aracını çalarak kayıplara karıştı. Araç ağır olduğu için apartman katına çıkaramayan ve aracı apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza eden aile, aracın çalındığını görünce şoke oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, hırsızın aparman dairesine girdiği ve bir süre sonra engelli aracıyla birlikte çıkarak apartmandan hızla uzaklaştığı görülüyor.
 

Etiketler: gaziosmanpaşa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!