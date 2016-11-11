Gaziosmanpaşa'da 2 gün önce meydana gelen olayda bir apartman dairesine giren hırsız, engelli çocuğun aracını çaldı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 95 bedensel ve zihinsel engelli olan 13 yaşındaki Emre Kara'nın engelli aracı apartman dairesinin giriş katında duruyordu. 2 gün önce saat 15.30 sıralarında apartman dairesine giren bir hırsız, engelli çocuğun engelli aracını çalarak kayıplara karıştı. Araç ağır olduğu için apartman katına çıkaramayan ve aracı apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza eden aile, aracın çalındığını görünce şoke oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, hırsızın aparman dairesine girdiği ve bir süre sonra engelli aracıyla birlikte çıkarak apartmandan hızla uzaklaştığı görülüyor.

