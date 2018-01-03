Vida, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Antalya'nın Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş akşam saatlerinde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Basına açık yapılan antrenmanda yeni transfer Domagoj Vida da yer aldı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basın açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bozhan Memiş