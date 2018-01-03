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Vida, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarı kamp çalışmalarına Antalya'da başlarken, yeni transfer Vida da ilk antrenmanına çıktı.

Vida, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

03 Ocak 2018 20:25

Antalya'nın Belek bölgesi Gloria Sports Arena’da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş akşam saatlerinde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. Basına açık yapılan antrenmanda yeni transfer Domagoj Vida da yer aldı.

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basın açık yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Bozhan Memiş

Etiketler: beşiktaş, vida

 

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