Vida, resmen Beşiktaş’ta

Hırvat futbolcu Domagoj Vida için Vodafone Park’ta imza töreni, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman katılımıyla gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Fikret Orman, “Seneye mutlu bir haberle başladık. Vida çok konuşuldu, gündem oldu. Baya kamuoyunu meşgul etti. Dönem dönem espiriler yaptık. Mutlu bir imza atıyoruz. Vida'ya, Beşiktaş ailesine hoş geldin diyorum. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Dar bir zamanda görüştüm. O zamanda iletişim bugünkü gibi sağlam temellere oturdu. Oyuncuya birçok teklif gitti. Çok kıymetli bir oyuncu. Türkiye’den birçok teklif geldi. 'Ben Beşiktaş’a söz verdim' cevabını verdi. İlk günden beri çizgisini değiştirmediği için teşekkür ederim. Oyuncunun sahadaki performansı kadar karakteri de çok önemli. Hayırlı olsun. 4.5 yıllık serüvenimiz başlayacak. Çok mutlu günler yaşayacağımıza eminim. Siyah-beyazın bu kadar yakıştığını görmedim. Vida’ya çok yakışmış” diye konuştu.

Vida ise transfer sürecinde Başkan Fikret Orman’a teşekkür ederek, “Umut Güner’e teşekkür ederim. Herkesten saygı gördüm. Büyük bir camiaya geliyorum. 4.5 yıl sizinle olacağım” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

