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Vida: 'Taraftarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Vida: Taraftarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum

03 Ocak 2018 12:37

Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Domagoj Vida, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımda birçok oyuncuyu tanıdığını söyleyen Vida, “Milli takımlarda, Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde takımdaki birçok oyuncu ile karşılaştım. Lens ile beraber oynadık. Mitrovic milli takım arkadaşım. Kendimizi kanıtlayacağız” dedi.

Transfer sürecinde yöneticilerle olan görüşmelerden çok etkilendiğini belirten Hırvat oyuncu, “Beşiktaş ile orada etkilendim. Bana yakın davrandılar. Daha sonra ailemle karar verdik” şeklinde konuştu.

Türkiye’den birçok takımın kendisi ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, “Ben artık Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Önemli olan benim Beşiktaş’ta olduğum” cevabını verdi.

“Taraftarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum”

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacakları karşılaşma için de değerlendirme bulunan Vida, “Zor maç olacak. Bizim de hedeflerimiz var. Beşiktaş çok güçlü bir takıma sahip. İyi hocalarımız var. Taraftarlarımız muhteşem. Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta 2 metre ötedeki arkadaşıma sesimi duyuramadım. Taraftarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

 

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