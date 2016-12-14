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Vietnam Savaşı’nın sembol ismi Ortadoğu’ya dikkat çekti

Dünyanın gözünü 1972’deki Vietnam Savaşı’na çeviren ünlü fotoğraftaki Kim Phuc, Ortadoğu’daki savaşa dikkat çekerek, kalbinin hala çok kırık olduğunu söyledi. Kim, “Bugün hala aynı durumda olan çocukları gördüğüm zaman yine çok üzülüyor, kırılıyorum" dedi.

Vietnam Savaşının sembol ismi Ortadoğuya dikkat çekti

14 Aralık 2016 16:12
Vietnam Savaşı’nın sembol ismi Ortadoğu’ya dikkat çekti - Tıkla İzle

Vietnam savaşının simgesi; UNESCO İyi Niyet Elçisi Kim Phuc, besteci, şarkıcı, yazar ve film yönetmeni Zülfü Livaneli’nin 50’inci sanat yılı kapsamında Tarabya Otel’de düzenlenen "Barış ve Özgürlüğe adanmış bir yaşam" konulu konferansa katıldı. Programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kim, “Kalbim çok kırık. Bugün hala aynı durumda olan çocukları gördüğüm zaman yine çok kırılıyor. Bundan sonra umarım benim durumumla aynı durumu yaşayan çocukları görmem. Daha fazla savaş olmamasını, daha yüksek sesle söylememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SAVAŞLARIN OLMAMASI İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

UNESCO İyi Niyet Elçisi Kim Phuc, son yıllarda savaşlardan etkilenen çocukların içinde bulunduğu drama ilişkin yöneltilen bir soruya ise, “Ülkelerin liderlerinin öğrenmesi gerekiyor. Herkesin affetmeyi, umut beslemeyi, sevmeyi öğrenmesi gerekiyor. Savaştan gelen biriyim, bundan çok muzdarip oldum. Ben bunun iyi bir örneğiyim. Bundan sonra savaşların olmaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çocukları bugünlerden eğitmemiz gerekiyor. Sevgiyi, umudu öğretmemiz, affetmeyi öğretmemiz gerekiyor ki bugünün çocukları yarının yetişkinleri oldukları zaman bu savaşları durdurabilsinler. Savaşların olmaması için bu durumu çok ciddiye almamız gerekiyor. Ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor” cevabını verdi.

“ÇOCUKLAR MUTLU ORTAMLARDA, BARIŞ İÇİNDE BÜYÜMELİ”

Dünya kamuoyunda yankı bulan Suriyeli Ümran ve Aylan bebek ile ilgili soruya verdiği cevapta, bu fotoğrafları gördükten sonra bütün dünyanın büyük reaksiyon göstermesi gerektiğini anlatan Kim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fotoğrafları gördüğüm zaman kalbim kırılıyor gerçekten. Dünyanın etrafındaki insanların ayağa kalkması ve uyanması için bu savaşlara dur demeleri içinde aynı zamanda itici güce sahip bu fotoğraflar. Bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Çocukların mutlu ortamlarda barış içinde büyüyebilmeleri için bu fotoğrafları gördükten sonra büyün dünyanın büyük reaksiyon göstermesi gerekiyor.”

KİM PHUC KİMDİR?

Kim Phuc ya da Phan Thi Kim Phuc. 1963 yılında, Saygon’un kuzeyinde bir köyde dünyaya gelen Vietnam vatandaşı. 1972’de dünyanın gözünü Vietnam Savaşı’na çeviren ünlü fotoğraftaki kız. Adı, Vietnamca “Altın Mutluluk” anlamına geliyor. Vietnam Hava Kuvvetleri tarafından atılan napalm bombasıyla köyü bombalanana kadar, savaşa rağmen mutlu bir çocukluğu oldu. Bombardıman sonrası kaçarken iki kardeşi yanarak öldü. Hayatta kalmayı başaran Kim, 45 yıl önce yaşanan savaşın sembolü haline gelmişti.

Sadık Kahraman-Alper Korkmaz


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