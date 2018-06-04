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Vietnam’da 300 öğrenciyi BAU bursla ödüllendirdi

Vietnam’da bin 350 öğrencinin katıldığı bursluluk sınavını düzenleyen BAU, sınavda başarılı olan 300 öğrenciye törenle bursluluk belgelerini verdi.

Vietnamda 300 öğrenciyi BAU bursla ödüllendirdi

04 Haziran 2018 12:38

Vietnam’da bin 350 öğrencinin katıldığı bursluluk sınavında başarı gösteren öğrencilere ödülleri, Vietnam’ın en iyi ilk 3 üniversitesinden biri olan Foreign Trade Universitesi (Dış Ticaret Üniversitesi) Rektörlüğü’nde düzenlenen bir törenle verildi. Burs almaya hak kazanan 300 öğrenci, lise müdürleri ve velilerin katıldığı törenle, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 bursluluk  belgelerini aldı. BAU Global Bursluluk Sınavı programına BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU International University Rektörü Dr. Sinem Vatanartıran, BAU Global CEO’su Ahmet Köse, Vietnam Eğitim Bakanı Müsteşarı Dr. Ha Huu Phuc, FTU Üniversitesi Rektörü Dr. Bui Anh Tuan ve çok sayıda veli katıldı.

Çin'den 5 üniversite eğitim ağına katılacak

Vietnam basınının da yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Bütün dünya çocukları iyi ve kaliteli eğitime erişebilmelidir.  Bu nedenle dünyanın çeşitli bölgelerinde BAU Global eğitim ağı üyesi üniversiteler, olanaklar elverdiği ölçüde kapılarını bütün dünya gençlerine açmaktadır. Böylelikle dünyadaki gelir adaletsizliğini daha aza indirebiliriz. Sürdürülebilir barış ancak böylelikle mümkün hale gelir” dedi.

FTU Rektörü Dr. Bui Anh Tuan, “BAU Global eğitim ağına üye olan Vietnamlı ilk üniversite olmak bizim için büyük bir onur ve fırsat oldu. Böylelikle dünyanın çeşitli bölgelerindeki BAU Global ağı üyesi üniversitelerinin imkan ve fırsatlarından öğrencilerimizin de istifade edebilmesi için önemli bir kapı aralamış olduk” ifadelerini kullandı. Öte yandan, BAU yetkilileri Eğitim Bakanı Yardımcısı Dr. Nguyen Van Phuc ile de Vietnam’da yükseköğretimin dönüştürülmesi konusunda görüşmelerde bulundu. Ayrıca Çin’den beş üniversitenin ise BAU Global eğitim ağı üyesi olacağı belirtildi.

Etiketler: BAU, burs, eğitim, Vietnam

 

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