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Vietnam'da müzik festivalinde uyuşturucu skandalı: 7 ölü

Vietnam'da müzik festivalinde uyuşturucu skandalı: 7 ölü
Vietnam'da müzik festivalinde uyuşturucu skandalı: 7 ölü

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenen dans müzikleri festivalinde uyuşturucu aldıkları tespit edilen 7 kişi öldü, 5 kişi ise komada.


Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir su parkında düzenlenen dans müzikleri festivalinde 12 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hanoi Emniyet Sözcüsü Nguyen Van Vien'in basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturma sonucunda hastaneye kaldırılan herkesin kanında uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Sözcü Vien, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de komada olduğunu ve durumlarının ciddiyetini koruduğunu ifade etti.
Vietnam Hükumeti, ülkede 220 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Polis kayıtlarına göre ülkede her sene ortalama bin 600 kişi yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybediyor.  

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