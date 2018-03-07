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Villa inşaatında kaya mezarları bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir arazide villa yapımı için başlatılan inşaat çalışmaları sırasında Helenistik veya Roma dönemine ait olduğu düşünülen kaya mezarları ortaya çıktı. Yetkililer tarafından inşaat çalışması durdurularak, bölgede kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Villa inşaatında kaya mezarları bulundu
Villa inşaatında kaya mezarları bulundu - Foto Galeri

07 Mart 2018 17:24
Villa inşaatında kaya mezarları bulundu - Tıkla İzle

Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi üzerinde bulunan bir araziye villa yapmak için inşaat çalışması başlatıldı. İş makineleriyle arazi düzenlemesi yapan firma arazinin sonunda 3 kaya mezar buldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine arkeologlar inşaat çalışması olan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, tarihi değeri olduğu anlaşılan kaya mezarlarında yapılan ilk incelemede, M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik veya Roma döneme ait olduğu tahmin edilen mezarlar için kurtarma çalışması başlattı. 

Tespit edilen kaya mezarları için müzede görevli 3 arkeolog ve işçiler tarafından kurtarma kazısı başlatıldı. Villa inşaatının nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların bulunduğu yer) alanında olduğunu söyleyen yetkililer, kurtarma kazısının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmasının devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini bildirdi. 

Kurtarma kazılarından çıkan raporların Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderileceği, oradan gelecek rapor doğrultusuna göre hareket edileceği öğrenildi.  

Eren Ayhan
 

Etiketler: inşaat, kaya mezarları, villa

 

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