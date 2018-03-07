Villa inşaatında kaya mezarları bulundu

Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi üzerinde bulunan bir araziye villa yapmak için inşaat çalışması başlatıldı. İş makineleriyle arazi düzenlemesi yapan firma arazinin sonunda 3 kaya mezar buldu. Yetkililere haber verilmesi üzerine arkeologlar inşaat çalışması olan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, tarihi değeri olduğu anlaşılan kaya mezarlarında yapılan ilk incelemede, M.Ö. 1. yüzyıl Helenistik veya Roma döneme ait olduğu tahmin edilen mezarlar için kurtarma çalışması başlattı.

Tespit edilen kaya mezarları için müzede görevli 3 arkeolog ve işçiler tarafından kurtarma kazısı başlatıldı. Villa inşaatının nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların bulunduğu yer) alanında olduğunu söyleyen yetkililer, kurtarma kazısının tamamlanmasının ardından inşaat çalışmasının devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini bildirdi.

Kurtarma kazılarından çıkan raporların Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderileceği, oradan gelecek rapor doğrultusuna göre hareket edileceği öğrenildi.

Eren Ayhan

