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Vincent Aboubakar: “En büyük hayalim şampiyonluk”

Beşiktaş’ın ilk golünü kaydederek galibiyette büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar, gün geçtikçe takıma adapte olduğunu söyleyerek, “En büyük hedefim şampiyonluk yaşamak” dedi.

Vincent Aboubakar: “En büyük hayalim şampiyonluk”

24 Şubat 2017 00:09

Hapoel Beer Sheva karşısında attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren Vincent Aboubakar, karşılaşma sonrasında turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Kamerunlu golcü, maça gelen insanları mutlu ettikleri için gururlu olduğunu belirterek, “Hem taraftarlarımız hem de ailelerimizi mutlu ettik. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz” dedi.

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Takıma gün geçtikçe adapte olduğunu da söyleyen Aboubakar, “Ben sezon öncesi hazırlık kampını Beşiktaş’la geçirememiştim. Adapte oldukça takım arkadaşlarımla iletişimim kuvvetlendi. Onlarla iletişimim sağlamlaştıkça bunun faydalarını görmeye başladık” dedi.

“Hayalim şampiyonluk”

Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan ve bunu büyük bir coşkuyla kutlayan Aboubakar, “Kamerun’la şampiyon olduktan sonra burada da şampiyon olursam harika olur. Zaten en büyük hayalim bu şu anda” diyerek sözlerini noktaladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın 

 

Etiketler: beşiktaş, hapoel beer sheva, Vincent Aboubakar


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