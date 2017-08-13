Virajı alamayan halk otobüsü yola savruldu

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu üzeri Çekmeköy-Şile bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda ilerleyen Sinan Coşkunsu yönetimindeki 34 KT 9714 plakalı özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför kendi imkanlarıyla aracın ön camını kırarak araçtan uzaklaştı. Otobüs şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yola devrilen otobüsü kaldırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç olay yerine çağrıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmaların ardından araç yoldan kaldırıldı. Araç içerisinde yolcunun olmaması olası ise olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Selim Bayraktar