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Virginia’da olayları takip eden helikopter düştü, 2 polis öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde ırkçı grupların protestoları sırasında görev yapan helikopterin düşmesi sonucu 2 polis öldü.

Virginiada olayları takip eden helikopter düştü, 2 polis öldü

13 Ağustos 2017 10:36

Virginia eyalet polisi, Charlottesville yakınlarında ırkçı grupların protestolarını takip eden bir helikopterin düştüğünü ve kazada 2 polisin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak kazanın yaşanan protesto gösterileri ile bağlantılı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Açıklamada, helikopterin bir evin yakınındaki ağaçlık alana çarptığı, helikopterin düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da, Virginia eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden polisler için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Trump, “Bugün ölen Virginia eyalet polisinin ailelerine ve memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Hepiniz bu ulusun ürettiği en iyiler arasındasınız" dedi. 

Etiketler: helikopter, Virginia eyaleti


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