Virginia'daki çatışmalarda 1 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde bağlı Charlottesville, kentinde ırkçı ve karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak göstericinin, kalabalığın arasına sürülen araç saldırısında mı yoksa iki grup arasında çıkan çatışmada mı hayatını kaybettiği henüz net olarak açıklanmadı.

Öte yandan ABD'nin Virginia eyaletinde konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylarda çatışma yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.