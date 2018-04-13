Visca, Messi ve Neymar’ı geride bıraktı

Uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı terleten ve Başakşehir’e geldiği günden bu yana takımın hücum yollarındaki etkili isimlerinden biri olan Visca, bu sezona ise yaptığı asistlerle damga vuruyor. Aynı zamanda kariyerinin de en fazla asist yaptığı dönemini yaşayan Boşnak sporcu, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 28 maçın 27’sinde forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda atılan gollerin 14’ünün pasını verdi. 5 defa da rakip ağlara havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, her müsabakada olduğu gibi turuncu-lacivertli takımın ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray mücadelesinde de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en önemli silahı olarak ön plana çıkacak.

Avrupa’da Bruyne ile yarışıyor

Visca, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da asist kralı olmak için zorlu bir yarış halinde. Başakşehirli oyuncu, Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga’da en fazla asist yapan oyucular arasında ikinci sırada bulunuyor.

Manchester City’nin 26 yaşındaki futbolcusu Kevin De Bruyne, adı geçen ligler içerisinde 15 asistle zirvede yer alıyor. Belçikalıyı 14 asistle Başakşehirli Edin Visca takip ediyor. Sezon başında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Neymar’ın da 13 asisti bulunuyor. Brezilyalı yıldızı yine 13’er asist ile Augsburg’da oynayan Philipp Max ve Barcelona’da top koşturan Lionel Messi takip ediyor. Lazio’nun 25 yaşındaki forveti Luis Alberto’nun ise 11 asisti bulunuyor.

Uygar Aydın

