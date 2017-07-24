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Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi

Dün gece 2 binden fazla Filistinli Viyana'da İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Viyanada Kudüse destek gösterisi

24 Temmuz 2017 15:25
Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi - Tıkla İzle

Viyana Opera binasının önünde toplanan halk İsrail’i kınadı ve Uluslararası kamuoyunu İsrail’in 14 Temmuz’dan beri Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını görmezden gelmekle suçladı. Göstericiler Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacaklarını söyledi ve onlar için dua etti.

İsrail’in Mescid-i Aksaya girişleri yalnızca metal detektörlü girişlerle sınırlandırmasını protesto eden Müslümanları 10 gündür Kudüs'te protesto gösterilerini sürdürüyor. Filistinliler namazlarını Mescid-i Aksanın kapıları yakınında kılıyor diğer zamanlarda oturma eylemi yapmaya devam ediyor. 

Muhammed Rabah


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