Viyana'da Kudüs'e destek gösterisi

Viyana Opera binasının önünde toplanan halk İsrail’i kınadı ve Uluslararası kamuoyunu İsrail’in 14 Temmuz’dan beri Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını görmezden gelmekle suçladı. Göstericiler Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayacaklarını söyledi ve onlar için dua etti.



İsrail’in Mescid-i Aksaya girişleri yalnızca metal detektörlü girişlerle sınırlandırmasını protesto eden Müslümanları 10 gündür Kudüs'te protesto gösterilerini sürdürüyor. Filistinliler namazlarını Mescid-i Aksanın kapıları yakınında kılıyor diğer zamanlarda oturma eylemi yapmaya devam ediyor.

Muhammed Rabah