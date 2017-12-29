Vize krizinin aşılmasının ardından ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurular başladı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD 'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti.

Sabahın erken saatlerde konsolosluğa gelen vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş , " İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak red aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi.Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.

ABD'den yeni açıklama geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize krizinin tamamen çözülmesinin ardından bugün bir duyuru yaptı.

Açıklamada, "28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara’daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki Başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır" denildi.

Murat Horoz