Altın

Altın, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i anlatıyor. Şanssız adam olan Kenny Wells bir jeolog olan Michael Acosta ile ekip olup Endonezya’nın keşfedilmemiş ormanlarında altın aramaya koyulur. Altın bulmak zordur fakat altını Wall Street’in en güçlü kurumları arasında elinde tutmak daha da zor olacaktır. Madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabilir fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir.

Başrollerini Matthew McConaughey, Édgar Ramírez ve Bryce Dallas Howard’ın paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Stephen Gaghan üstleniyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen filmin senaryosunu Patrick Massett ve John Zinman kaleme aldı.

Fırıldak Ailesi

Bir tarafta ise halay çeken, okeye dördüncü arayan Fırıldak Ailesi, diğer tarafta ise büyülü ormanlar, tılsımlar ve ejderhalar! Macera bir gece ansızın köydeki tüm kadınların kaçırılmasıyla başlar. Bu olay Sabri Fırıldak ve arkadaşlarını pek çok korkunç yaratıkla dolu büyülü ormana sürükler. Kahramanlarımızın kadınları geri almak için kötülerin kötüsü Tarumar ile büyük bir savaşa girmeleri gerekecektir...

Fırıldak Ailesi, daha önce televizyon ekranlarına gelen eğlenceli Fırıldak Ailesi’nin maceralarını bu sefer beyazperdede. Animasyon türündeki aile filminin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

Seslendirenler arasında ise Murat Boz, Yılmaz Vural, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer alıyor.

Gecenin Kanunu

1920’lilerin suç gezen Boston kentinde Joe Coughlin adında bir adam nam salmıştır. İçki yasağı halen devam etmekte ama illegal yollardan kırılmaktadır. Dürüst ve namuslu bir hayatı geride bırakan Joe kendisine kötü şöhreti gangster yaşamını seçer. Küçük yaştaki hırsızlık kariyerini geride bırakan adam artık şehrin en korkutucu gangsterlerine hizmet etmektedir. Joe gangster olmanın ününü ve ganimetlerini sevmektedir fakat ’karanlık taraftaki’ hayatın da ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Üstelik Joe’nun babası şehir polisidir...

Dennis Lehan aynı adlı suç romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyazperdeye uyarlanıyor. Filmin yapımcıları arasında ise Jennifer Davisson Killoran ve Affleck ile birlikte Leonardo DiCaprio da yer alıyor.

Halka 3

Sıradan bir lise öğrencisi olan Julia ve üniversiteye giden erkek arkadaşı Holt birbirlerinden giderek uzaklaşmaktadır. Ayrılacaklarından korkan genç kadın sevgilisini ziyarete gider ve Holt’un okuldaki arkadaşlarının 7 günün sonunda insanları öldüren bir videoyu Holt’a izlettiklerini öğrenir. Holt’un videoyu izlemesinin üstünden 6 buçuk gün geçmiştir ve günün sonunda hayatını kaybedecektir. Lanet sayesinde yeniden yakınlaşan ikili için artık hayatları adına verecekleri zamana karşı bir mücadele başlamıştır...

Yönetmenliğini "3 días" filmi ile tanıdığımız F. Javier Gutiérrez’in üstlendiği Halka 3’ün senaryosunu Akiva Goldsman ve Jacob Aaron Estes kaleme aldı. Halka 3’ün başrollerinde Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki ve Aimee Teegarden yer alıyor. Başarılı korku filmi Halka’nın devam filmi olacak Halka 3’te serinin ilk iki filminin başrolü Naomi Watts yer almayacak.

Lion

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta’da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.

Toni Erdmann

Bir baba habersizce yurtdışındaki kızını ziyarete gider. Kızının neşesini kaybettiğine inanır ve ona sürekli sürprizler ve şakalarla yaklaşmaya çalışır. Maren Ade’nin yazıp yönettiği filmin başrollerini Peter Simonischek ve Sandra Hüller gibi Avusturya sinemasının tanınmış isimler paylaşıyor.

Tüylü Kaçak

Ozzy isimli çok sevimli bir ev köpeğinin maceralarını konu alan filmde, aile Japonya tatiline çıkınca geride kalan Ozzy’nin başına hiç beklenmedik olaylar gelecektir. Zira Ozzy’yi emanet ettikleri oldukça lüks gibi görünen barınak aslında hayvanları sahipleri yokken acımasızca satan bir çeteye aittir...

Yönetmenliğini Alberto Rodriguez ’in üstlendiği senaryosunda ise Juan Ramón Ruiz de Somavía’nın imzası olan İspanya yapımı film tam bir komedi-aile animasyonu.

Yaşamın Kıyısında

Lee Chandler, sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak, tek göz bir evde yalnız başına yaşayan bir adamdır. Doğup büyüdüğü ama uzun zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır. Kalp hastası abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durum ciddidir. Lee kafasında endişeler ve soru işaretleri ile yola koyulur. Hastanede alacağı haberle de birlikte hayatı değişecektir.

Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu New York Çeteleri filminin de senaristi olan Kenneth Lonergan üstlenirken oyuncu kadrosunda başrolü Casey Affleck sırtlıyor. Kadroda kendisine Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol ve Lucas Hedges gibi önemli isimler eşlik ediyor.