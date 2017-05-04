Vizyonda bu hafta öne çıkan filmler

İşte o filmler:

Derinliklere Yolculuk

1946’da henüz çocukken ilk kez babasıyla denize dalan Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso gemisinde babasıyla yeniden karşılaşır. Ancak uluslararası şöhret ile birlikte babası çok değişmiş ve insanlara solungaç takmak gibi delice fikirlere kapılmıştır.

Başrolünde Pierre Niney, Lambert Wilson’ın yanı sıra ünlü aktris Audrey Tautou’nun da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturuyor.

666 Cin Musallatı

Korku ve gerilim senaryoları yazıp satarak geçinen Gürkan, sosyal medyada dikkatini çeken sıra dışı bir haberdeki yaşananları araştırmaya başlar. Güzel bir hikâye yakalayabileceğini düşünen Gürkan bunun için İstanbul’dan Fethiye-Kayaköy’e seyahat eder. Ev halkından hayatta kalan iki kız kardeşten biri olan Nihale, kendisini psikolog olarak tanıtan ve onları yardım etmek için geldiğine ikna eden Gürkan’ın evde kalmasına izin verir. Gürkan yaşanılan olayları araştırmaya başlar. Kısa bir süre içinde yaşanan sıra dışı olayların içine ister istemez dahil olmaya başlayacak ve kendini hayatta kalma savaşı verirken bulacaktır...

Baş Belası

Asya’nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale’deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır. İstanbul’a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale’den İstanbul’a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.

Yönetmenliğini Tolga Baş’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Çetin Altay ve Selen Seyven başı çekerken kendilerine Mesut Yar, Uğur İzgi, Yakup Yavru ve Ender Gülçiçek eşlik ediyor. Komedi türündeki filmin senaryosu ise Yücel Öztürk’e ait. Yapımcılığını Artist Film Yapım’ın üstlendiği filmde müzikler Fatih Yavuz’a ait.

Çam Yarması

İstanbullu, hali vakti yerinde, zengin ve otuzlu yaşlarında bir çiftin çocukları olmamaktadır. Bu nedenle yetimhaneden evlat edinmeye karar verirler ancak gelişen sürpriz olaylar neticesinde bir yerine üç tane evlat edinmek zorunda kalırlar. Aradan otuz sene geçer ve adam iflar eder. Çünkü evlatları baba parası yemekten başka bir şey yapmamışlardır. Bu durum nihayetinde babanın canına tak eder ve çocuklarını iş bulmadan gelmeyin, diyerek evden kovar. Bu üçlünün hayat mücadelesi İstanbul’da başlar ve kendilerini büyük bir maceranın içinde bulurlar. Komik macera onları İstanbul’dan Çorum’a kadar sürükleyecektir.

Sefa Özçelik’in yönettiği komedi filmi Çam Yarması’nın senaryosunu Murat Kuşçu ile Tuğrul Geylan kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ferdi Kurtuldu, Murat Kuşçu, Dilber Ay, Koray Ergün, Yakup Yavru, Erol Düzgün ve Tevfik İnceoğlu gibi isimler yer alıyor.

Çılgın Ziyaretçiler 3 : İhtilal

Şövalye Godefroy de Montmirail ve yetiştirdiği şövalye adayı Jacquouille 1793 yılında yaşamaktadır. Zincirlerinden kurtulmak için hileye başvuran ikili, Montmirail ailesinin tehlikeli kaçışına katılırlar. Amaç ise zaman yolculuğudur...

Yönetmenliğini Jean-Marie Poiré’nin üstlendiği filmin senaryosunda Poiré’nin yanı sırra başrol Christian Clavier’ın da imzası var. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc.

Eski Sevgili

Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerini üstlendiği Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti temel alıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor! Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmış bir çifttir. Bu süre zarfından pek çok kere ayrılıp barışmışlardır. En sonunda yıpranmalara dayanamayan çift birbirlerini sevseler de kendi yollarına giderler. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü’nde onları tekrar karşılaştırır...

Filmin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh otururken, filmin yapımcıları ise Zekayi Kavrazlı ve Avni Sezen.

Gamba: Macera Çetesi

İki fare, Gamba ve Mampuku, büyük bir metropolün küçük bir köşesinde yaşarlar. Bir gün Gamba bir kutu etiketi üzerine basılan bir deniz görüntüsüyle büyülenir. Gamba hayatı boyunca şehirde büyüdüğü için, denizin ne olduğunu bilmiyordur. Mampuku ona denizin düşünülemez derecede büyük bir su birikintisi olduğunu söylediğinde, Gamba derhal gidip görmeye karar verir. Mampuku gönülsüzce onu takip eder. İkili bu uğurda arkadaşlık, mücadele, deniz gibi pek çok kavramı yeniden tanıyacaktır.

Yönetmenliğini Tomohiro Kawamura ve Yoshihiro Komori ikilisinin üstlendiği çizgi film türü Gamba: Macera Çetesi filmi Atsuo Saitô’nun romanını temel alıyor. Senaryosunu Ryôta Kosawa’nın üstlendiği filmin müziklerinde ise Benjamin Wallfisch imzası var. Film aynı zamanda müzikleriyle 2015 International Film Music Critics Ödülleri’nde de "En İyi Animasyon Yapım Müziği" dalında adaylık kazandı.

Gerçeğin İki Yüzü

Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika’nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur. Aşk ikisi için de başlamış olsa da aşkı ile son derece tehlikeli olan ve ciddi mesai isteyen işini dengede tutmak bir hayli güç olacaktır. Savaş yıkıntıları arasındaki Liberya’da, onları çevreleyen çatışmanın en iyi nasıl çözülebileceği üzerine ortak bir tutkuyla savaşan Miguel ve Wren, ilişkilerini olağanüstü zor koşullarda canlı tutmanın bir yolunu bulmalılardır.

Erin Dignam’ın senaryosunu yazıp ünlü aktör Sean Penn’in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Charlize Theron, Adèle Exarchopoulos ve Javier Bardem paylaşıyor.

Saplantı

Tessa Connover eşiyle boşanmış bir kadındır. Ayrılığın acısıyla zar zor baş edebilen kadının hayatı eski kocası David’in vurduğu bir darbeyle daha sallanır. David Julia Banks adında bir kadınla tanışmıştır ve onunla evlenme hayalleri kurmaktadır. Üstelik David Julia’yı eskiden Tessa’yla birlikte yaşadıkları eve getirmiş, küçük kızları Lilly ile de tanıştırmıştır. Nişanlılık ve üvey annelik rollerine adapte olmaya çalışan Julia her ne kadar hayatının aşkını bulduğunu ve onu çok güzel günlerin beklediğini düşünse de, Tessa’nın tehlikeli saplantıları beklediklerinin tam tersini sunacaktır...

Başrollerini Katherine Heigl ve Rosario Dawson’ın paylaştığı gerilim türü yapımın yönetmen koltuğunda ise Denise Di Novi oturuyor. İlk yönetmenlik denemesine imza atan Di Novi aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Geoff Stults, Isabella Rice, Simon Kassianides, Whitney Cummings ve Robert Wisdom da bulunuyor.

T2: Trainspotting 2

Mark hayatının en büyük vurgunu yapıp kendi payının yanı sıra "kankalarınınkini" de alıp kaçtıktan sonra 20 yıl geçmiştir. Attığı bu büyük kazıktan sonra kaçıp Amsterdam’a yerleşen Mark Renton’un -inanması zor ama- düzenli bir işi ve bir aile hayatı vardır! Peki şeytan mı dürter, neden kalkar gelir Mark 20 yıl sonra İskoçya’ya? Neden eski defterleri açar, yaraları kaşır ve Simon ve Tommy’nin dinmemiş öfkesini yeniden kabartır? Mark Renton’ın da bu sorulara kendisine göre cevapları elbette var!

1996 yılında vizyona girdikten sonra olay yaratan Trainspotting’in devam filmi “T2: Trainspotting”nin de yönetmenliğini Danny Boyle üstleniyor. Filmin başrollerinde ise tanıdık simalar Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner yeniden sahne alıyor.

Umudun Kıyısında

Ufuk İstanbul’da yaşayan bir fotoğraf sanatçısıdır. Hayatı hoyratça yaşayan adamın tek önemsediği konular gerçeklik, fotoğraflarına da konu ettiği küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konularıdır. Ancak bunların hepsi değişmektedir. Tam aşık olduğu bir kadınla mutlu olduğu sırada annesinin hastalığını öğrenir. Bu süreçte kendisinde de bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Bir gün ani bir baygınlık geçirmesiyle gözlerini hastanede açar. Hastane odasını Umut isimli bir delikanlıyla paylaşmaktadır ve Umut, Ufuk’un tam tersidir. Hayat doludur, neşelidir ve iyimserdir. Kısa süre sonra ikisinin de beyninde tümör olduğu ortaya çıkar. Hayatını sevgiden uzak yaşadığını fark eden Ufuk’un artık en büyük amacı hayat dolu Umut’a bu süreçte yardımcı olmaktır. İkilinin arkadaşlığı hayata tutunmaları için bir umut olacaktır...

Yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu filmin başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah ve Fırat Can Aydın üstleniyor.