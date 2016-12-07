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'Vodafone FreeZone ile yeni bir Star Wars deneyimi sunuyoruz'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Vodafone FreeZone ile gençlerin ilgi alanlarına yönelik hizmetler geliştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Vodafone FreeZone ile yeni bir Star Wars deneyimi sunuyoruz

07 Aralık 2016 12:00

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Star Wars serisinin sponsorluğu kapsamında yenilikçi tarife ve paketlerine yenisini eklediklerini açıkladı. Buruk açıklamasında Galaktik paketlerle Vodafone FreeZone’luların tarifelerine ek 500 MB ile 2 GB arasında internet kullanımı sunacaklarını belirtti. Vodafone FreeZone ile gençlerin ilgi alanlarına yönelik hizmetler geliştirmeye devam etiklerini belirten Buruk, şunları söyledi: “Vodafone FreeZone ile 2011’den bu yana gençlerin kendi çizdiği özgürlük yolculuğunda onlara yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız araştırmalarda gençlerin hayatlarındaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve bu sorumlulukların arasında kendilerine özgürlük alanları yaratmaya, limitleri biraz da olsa esnetmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Avantajlı tarifeler, akıllı telefon fırsatları, gençlerin sosyal hayatlarında en sevdikleri ve en çok vakit ayırdıkları aktiviteleri içine alan birçok alanda onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Star Wars serisi sponsorluğumuz kapsamında da şimdi Star Wars’un sıkı takipçisi gençlere yönelik yeni Galaktik paketleri hayata geçiriyoruz. Galaktik paketlerle, Star Wars hayranlarına serinin yeni filmi için hediye sinema bileti, özel etkinliklere katılım ve çekiliş doğrultusunda Hollywood Walt Disney Stüdyoları’nı ziyaret etme şansı sunuyoruz. Yeni Galaktik paketlerle Vodafone FreeZone’luların gücü artık hiç tükenmeyecek. Tarifelerine ek 500 MB ile 2 GB arasında internet kullanımı sunuyoruz. Ayrıca, çekiliş sonucu gençlere sunduğumuz ürünler de tamamen Vodafone FreeZone’lulara özel olarak tasarlanmış ürünler olacak. Bu vesileyle, Star Wars deneyimini doya doya yaşamak isteyen tüm gençleri Vodafone FreeZone'un özgür dünyasına davet ediyoruz”.
 

Etiketler: Vodafone FreeZone


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