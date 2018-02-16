Vodafone GSMA Global Mobil Ödülleri’nde 3 dalda finale kaldı

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi kapsamında Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından verilecek olan ve GSM sektörünün Oscar’ı olarak bilinen 2018 Global Mobil Ödülleri’nde Vodafone Grubu 3 dalda finale kaldı. Buna göre; Vodafone, 'En iyi şebeke yazılımı buluşu' dalında, uzun dönemli hastalıklarda çocuklar ve gençlerin günlük aktivitelerinden geri kalmaması amacıyla geliştirilen avatar robot AV1 ile ‘Sağlığa yönelik en iyi mobil inovasyon’ dalında, elit atletlerin koşu performansını artırmak amacıyla geliştirilen Vodafone SUB2 uygulaması ve vücut sensörleri ile 'En iyi giyilebilir teknoloji' dalında finalist oldu. Ödüller, 27 Şubat'ta Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Rıfat Fırat