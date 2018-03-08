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Vodafone Türkiye CEO’su Deegan: 'Dijital teknolojiler tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ediyor'

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, dijital teknolojilerin tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ettiğini söyledi.

Vodafone Türkiye CEOsu Deegan: Dijital teknolojiler tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ediyor

08 Mart 2018 16:37

CEO Club çatısı altında düzenlenen ‘Tasarım ve İnovasyon Zirvesi’ Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti. Zirvede konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, dijital teknolojilerin tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ettiğini söyledi. 

“Dijital teknolojiler tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ediyor”
Dijital teknolojilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldiğini belirten Deegan, “Dijital teknolojiler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldi. Bugün Büyük Veri, Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT), tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik eden bilgiyi sağlıyor. IoT teknolojisi günlük aktiviteleri analiz ederek, şirketler için muazzam miktarda bir müşteri öngörüsü sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönüyle IoT, her endüstride var olan işletmelerin operasyonlarını dönüştürecek, devrim niteliğinde bir teknoloji. IoT pazarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolardan fazla olacağını da göz önünde bulundurursak, Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor” dedi.

“Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, en son dijital teknolojileri Türk insanlarının, işletmelerinin ve ülke ekonomisinin yararı için sunuyoruz” diyen Deegan, “İnanıyoruz ki, dijitalleşmiş şirketlerin sayısının artması Türkiye ekonomisinin potansiyelini güçlendirecektir. Yarına Hazırım Platformumuz çatısı altında sunduğumuz, işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi çözümlerimizle onları yarının ve iş yapmanın değişen dünyasına hazırlıyoruz. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak, teknolojinin yenilikçi yollarını kullanarak, iş yapış şekillerini dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

 

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