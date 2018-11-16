Vodafone Türkiye, pazarlama dünyasının prestiji Felis'ten toplam 23 ödülle döndü

Şirket, bu yıl 3 bin 280 projenin değerlendirildiği Felis Ödülleri'nde 6 dalda 9 Felis ve 8 dalda 14 Başarı Ödülü kazandı. Vodafone'un ödüllü projeleri arasında ilk sırayı toplam 7 ödülle 'Kırmızı Çizgi' aldı.

Vodafone, pazarlama iletişiminde Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 13'üncü yaşını kutlayan MediaCat Felis Ödülleri'nde toplam 23 ödül birden kazandı. Vodafone, bu yıl 3 bin 280 projenin değerlendirildiği Felis Ödülleri'nde 6 dalda 9 Felis ve 8 dalda 14 Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Vodafone'un ödüllü projeleri arasında ilk sırayı toplam 7 ödülle 'Kırmızı Çizgi' aldı. Cinsiyetçi söylemler konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Kırmızı Çizgi', 4 Felis ve 3 Başarı Ödülü alarak önemli bir başarıya imza attı. Vodafone'un ödül alan diğer projeleri ise 'Vodafone Hayvan Takip Sistemi-Kedi', 'Türkçe Konuşan Sesli Asistan Ceyd-A', 'Vodafone-Özür Dileriz-Kuş Gözlemcisi', 'Vodafone-Özür Dileriz', 'Geleceğin KaraKartalı', 'Son Ses', 'FreeZone İnternet Avcıları', 'Vodafone Dünya Avucunuzda', 'Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu', 'Vodafone Çanta Takip Sistemi-Krem' ve 'Vodafone Kapsama-Barlar / Kar' olarak sıralandı. Diğer yandan, Y&R İstanbul, Mindshare Türkiye, Plasenta ve C-Section, Vodafone için hazırladıkları kampanyalarla ödül kazanan ajanslar arasında yer aldı.

Engin Aksoy: "Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz"

Vodafone'un aldığı Felis Ödülleri'ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak ve dijitalleşmeyi inovatif pazarlama anlayışımızın kalbine koyarak uzun soluklu ve tutarlı bir pazarlama stratejisiyle ilerliyoruz. Müşterilerimizi hem memnun etme hem de şaşırtma bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pazarlama iletişimi kampanyalarıyla bu yıl Felis Ödülleri'nde 23 ödül birden aldık. Bu başarıda medya ve kreatif ajanslarımızla olan güçlü ve verimli işbirliğimizin önemli payı var. Pazarlama iletişimi alanında yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz".