Vodafone'un 5G hazırlıklarını paylaştığı Vodafone Arena'daki toplantıda, Türkiye'nin ilk canlı lisanslı/lisanssız spektrum birleştirme testi yapılarak 400 Mbps hıza ulaşıldı.

Vodafone Türkiye, 2020 yılında hizmete sunulması beklenen 5G teknolojisinde global deneyimini Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 5G'nin uluslararası standartlarının belirlenmesine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri doğrultusunda Türkiye'de 4.5G teknolojisine göre 10-100 kat daha hızlı olması ve bin kata kadar daha fazla kapasite sunması beklenen 5G teknolojisi için 5 adımdan oluşan bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Vodafone Türkiye'nin 5G'ye giden yolda Lisanslı/Lisanssız Spektrum Birleştirme, Darbantta Nesnelerin İnterneti, Noktadan Noktaya Havadan Yüksek Hızda Veri Aktarımı, Portatif Çekim Noktaları ve Şebeke Fonksiyon Sanallaştırma adımlarından oluşan çalışmaları, Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao'nun katılımıyla Vodafone Arena'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıda, Türkiye'nin ilk canlı lisanslı/lisanssız spektrum birleştirme testi yapılarak 400 Mbps hıza ulaşıldı.

Mallik Rao: "Gigabit Toplumu 5G ile mümkün olacak"

Vodafone'un tüm dünyada telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük eden bir şirket olarak müşterilerine mükemmel veri kullanım deneyimi yaşatma hedefiyle çalıştığını belirten Mallik Rao, şunları söyledi: "Vodafone olarak, her ülkede birey ve kurumların saniyede 1 Gigabit'lik yaygın genişbant bağlantı hızından, düşük gecikme süresinden ve güvenilir şebeke performansından faydalanabileceği bir Gigabit Toplumunun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Bu toplum, 5G teknolojisinin gelmesiyle daha yüksek yeterliliğe ve kapasiteye sahip olacak. Önceki mobil genişbant teknolojileri ağırlıklı olarak internetin hızlandırılmasına odaklanırken, 5G bir adım ileri giderek nesnelerin internetini hayatımıza sokacak ve bağlantılı araçlardan bağlayıcı cihazlara kadar pek çok yeni uygulamanın hayata geçmesini sağlayacak. Vodafone Grubu, dünyada 5G teknolojisinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunuyor. Türkiye'de de 5G'ye yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu alandaki çalışmaları yakından takip ediyor ve global deneyimimizi Türkiye'ye taşımak için sabırsızlanıyoruz".

Vodafone'dan 5G'ye 5 aşamalı hazırlık

Toplantıda, Vodafone Türkiye'nin 5G'ye yönelik olarak sürdürdüğü, 5 adımdan oluşan hazırlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Buna göre, ilk adım lisanslı/lisanssız spektrumların birleştirilmesinden oluşuyor. Mevcut kullanım hakkı olan 2600 MHz spektrum bandı ile serbest kullanım hakkı olan 5 GHz spektrum bandından iki farklı bandı kullanarak üç taşıyıcıyı birleştiren Vodafone, 403 Mbps hızlarına ulaştı. Vodafone, ikinci adım olarak, nesnelere özel şebekeler kurarak 200 KHz gibi çok dar bantlarda geniş alanlara hizmet verilmesini sağlayan Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini Türkiye'de ilk kez Mart ayında 'Yarına Hazır Park Çözümleri' üzerinden Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde sergiledi. Diğer yandan, üçüncü bir adım atarak, şebeke içinde noktadan noktaya havadan yüksek hız ve kapasite ile veri taşıma imkanı sağlayan '10 Gbit/s E-band' teknolojisini Türkiye'de ilk deneyimleyen operatör oldu. Vodafone'un dördüncü adımı portatif çekim noktalarını kapsıyor. Bu yenilikçi çözüm, içinde SIM kart bulunan küçük bir kutudan oluşuyor. Şebeke bunu bir kullanıcı olarak algılarken, kullanıcı bunu bir çekim noktası olarak görüyor. Vodafone'un beşinci ve son adımı ise şebeke fonksiyon sanallaştırma oldu. Vodafone, bu çalışmalarla, altyapı bağımlılığını ortadan kaldırarak, bulut şebeke üzerinden abonelerine daha hızlı şekilde çok daha esnek servisler sunmayı hedefliyor.

5G laboratuvarı kurdu

Vodafone 2 yıl önce dünyanın en köklü üniversitelerinden Dresden Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 5G laboratuvarı kurdumuştu. Araştırmacılara, şebeke donanım ve yazılımı, bilgisayar çipleri, spektrum ve bulut bilişim konularında 5G odaklı test ve değerlendirmeler yapma imkanı veren bu laboratuvarda, aralarında Türk mühendislerin de bulunduğu bir ekip, geleceğin mobil teknolojilerine hazırlanmak için kablosuz iletişim teknolojilerini özellikle veri hızı, gecikme süresi ve IP (İnternet Protokolü) hizmetleri açısından yeniden ele alarak sektörlerarası bir oluşuma öncülük edecek çalışmalara imza atıyor.

5G ile nesneler birbiriyle konuşacak

Araştırmacılar, 5G teknolojisiyle, mobil şebekelerin hız, esneklik ve sistem zekası gibi özelliklerinde köklü gelişmeler yaşanacağını tahmin ediyor. Buna göre, 5G teknolojisiyle birlikte, gecikme süreleri ciddi biçimde kısaltılarak yeni nesil makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları hayata geçirilebilecek. Tek bir şebekeye aynı anda çok sayıda cihazın bağlanması, sorunsuz bir şekilde mümkün olabilecek. Spektrum verimliliği artırılırken, ultra hızlı mobil şebeke erişimi de genişletilebilecek. Otomobilden ilaca, ayakkabıdan tencereye kadar birçok nesneyi internete bağlayacak 5G şebekesinde tüm nesneler birbiriyle internet üzerinden konuşabilecek. 2020 yılında 20 milyar bağlantılı cihaz olacağı öngörülüyor. 5G altyapısıyla gecikme süresi insan refleksi hızı olan 1 milisaniyeye düşecek. Diğer yandan, 4.5G ile başlayan ve 5G ile büyük bir sıçrama sağlayacak olan akıllı şehirleşme de kamu hizmetlerinden güvenliğe, ulaşımdan şehir hizmetlerine, tüm alanlarda toplumun refahına, sağlığına, güvenliğine ve verimliliğine, her alanda değişiklikler getirecek.