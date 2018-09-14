Vodafone'a Baykuş Ödülleri'nde 2 ödül birden

Vodafone, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve araştırma sektörünün Oscar'ları olarak kabul edilen Baykuş Ödülleri'nde 2 Gümüş Ödül kazandı. Vodafone Türkiye Araştırma Ekibi, Baykuş Ödülleri 2018'de 'Usta Baykuş' kategorisinde nöro test tekniği ile gerçekleştirilen 'Ne Söylediğin Kadar Nasıl Söylediğin de Önemli' projesiyle, 'İnovatif Baykuş' kategorisinde ise Türkiye'nin ilk yapay zeka ile anlık takip edilen sosyal medya dinleme araştırması olan 'Kesin Bilgi, Yayalım: Makine Öğrendi' projesiyle Gümüş Ödül aldı.

Vodafone algısını sürekli yükseltme hedefiyle pazar ve tüketici araştırmalarına büyük önem verdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, mobil uygulama kullanıcı deneyiminden iletişim performansını artırmaya, marka algısını güçlendirme çalışmasından müşteri bakış açısı ile servis tasarımı geliştirmeye kadar farklı alanlarda araştırma projeleri yürütüyoruz. Bu araştırmalar sonucu elde ettiğimiz müşteri içgörüleri, pazarlama kararlarımıza yön verdiği gibi, her yeni ürün ve hizmetimizin de temelini oluşturuyor. İnovatif ve teknolojik araştırma yöntemlerini geleneksel araştırma çalışmaları ile birlikte kullanarak tüketicilerimizi iş yapış modelimizin kalbinde tutuyoruz. Bu kapsamda, pazar araştırmaları alanında Türkiye'nin tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri'nde bu yıl da ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, araştırmalarımızla Türkiye'nin dijital geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz".

8 kategoride 130 proje yarıştı

Sektördeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları gerçekleştiren ekiplerin ödüllendirildiği Baykuş Ödülleri, bu yıl da araştırma, araştırmaveren, reklam, reklamveren ve medya, pazarlama, akademi ve iletişim camiasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. 'Meraklı', 'Usta', 'Vizyoner', 'İnovatif', 'İçgörülü', 'Sosyal', 'İnatçı' ve 'Akademik' kategorilerinde 130 projenin yarıştığı, ayrıca 'Özel Ödüller' kapsamında 'Bilgi Dostu Baykuş', 'Eşitlikçi Baykuş' ve 'Cesur Baykuş' ödüllerinin verildiği Baykuş Ödülleri'nde toplam 46 ödül sahibini buldu.